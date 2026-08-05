Antalya Havalimanı Kulesinde İlerleme - Son Dakika
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Antalya Havalimanı Kulesinde İlerleme

Antalya Havalimanı Kulesinde İlerleme
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, hava trafik kontrol kulesinin inşaatında 46 metreye ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı devam eden hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatlarında çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı devam eden hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 1 Kasım 2025 tarihinde yapımına başlanan hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatlarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Antalya Havalimanımızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz" dedi.

Teknik bloklar kasım ayında tamamlanacak

Projede A ve B Teknik Bloklar ile hava trafik kontrol kulesinin eş zamanlı olarak inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak"

Yeni tesisin Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğini belirten Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak" ifadelerini kullandı.

Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek" şeklinde konuştu.

Likya deniz fenerlerinden ilham alındı

Kulenin mimari olarak Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, "Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik Çağ'da denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Antalya, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya Havalimanı Kulesinde İlerleme - Son Dakika

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