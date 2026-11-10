Bağcılar\'da baskında ruhsatsız silah ve mermiler bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Özgür EREN/İSTANBUL BAĞCILAR'da iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari faaliyetler neticesinde 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek diye tabir edilen uzun namlulu silah, 17 adet fişek ile 3 adet kartuş ele geçirildi.

3 GÖZALTI

İş yerine bulunan S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken A.B. ve M.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.