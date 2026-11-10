Bağcılar\'da baskında ruhsatsız silah ve mermiler bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da baskında ruhsatsız silah ve mermiler bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramada ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile mermiler bulunurken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Özgür EREN/İSTANBUL BAĞCILAR'da iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari faaliyetler neticesinde 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek diye tabir edilen uzun namlulu silah, 17 adet fişek ile 3 adet kartuş ele geçirildi.
3 GÖZALTI
İş yerine bulunan S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken A.B. ve M.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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