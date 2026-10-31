Diyarbakır\'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferleri ertelendi

Diyarbakır'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferleri ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle trafikte sürücüler düşük hızda ilerlerken bazı uçak seferleri de ertelendi.
DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.
Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Özellikle Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikteki sürücüler düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.
Sisli hava, cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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