Bağcılar'da aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

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Bağcılar\'da aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda bir aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi bulundu, jandarma köpeğinin de katıldığı aramada 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Jandarma köpeğinin de katıldığı operasyonda bir araçta yapılan aramada; 1.090 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaJandarmaBağcılarİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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