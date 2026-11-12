Bağcılar\'da Selanik göçmenlerinin Türbe Dede Pilav Günü 103\'üncü kez düzenlendi

Bağcılar'da, Selanik göçmenlerinin 100 yılı aşkın süredir yaşattığı Geleneksel Türbe Dede Pilav Günü, bu yıl 103'üncü kez düzenlendi. Kasım ayının ikinci perşembesi gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara geleneksel etli pilav ikram edildi.

Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi'nde yaşayan Selanik göçmenlerinin kuşaktan kuşağa aktardığı Türbe Dede Pilav Günü, Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlendi. Hasan Gürsu Camii bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.

Duanın ardından başlayan programda Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da kazan başına geçerek vatandaşlara etli pilav dağıttı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukların bir araya geldiği etkinlikte, 103 yıllık gelenek bir kez daha yaşatıldı.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"Bir milletin temel değeri geleneği ve kültürüdür"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz da geleneğin önemine vurgu yaparak, "Bir milletin temel değeri geleneğidir, kültürüdür, medeniyetidir. Geleneğinizle, örfünüzle, adetinizle ve akrabalarınızla burada 103 yıldır Türkiye'de devam eden, Türkiye dışına da uzanan köklü bir geleneği yaşatıyorsunuz. 100 senedir bir geleneğin sürmesi hiç kolay değil. Emek verenleri burada şükranla anıyorum. Bu geleneğin nice 100 seneler boyunca kardeşliğimize, dostluğumuza ve milli birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum" diye konuştu.

"Cumhuriyet'le yaşıt bu geleneği gelecek nesillere aktaracağız"

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise geleneğin Cumhuriyet'le yaşıt olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 100-103 yıl önce başlayan, Cumhuriyet'le de yaşıt olan bu geleneği sürdüren çok değerli Selanikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 103 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Yunanistan'ın Kavala ilçesindeki Nayıp Köyü'nde başlayan bu gelenek, Yusufpaşa'nın vefatının ardından vasiyetiyle birlikte devam ettirilmiş. Bugün burada komşularıyla, akrabalarıyla birlikte 20 bin kişiye kadar ulaşan bir gelenek haline geldi. İnşallah bizler de tarihimize sahip çıkarak bu kültürü gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras başvurumuz kabul edildi"

Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türbe Dede Pilav Günü geleneğinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamına alınması için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bizler dernek olarak bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımıza UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusunda bulunduk. Başvurumuz kabul edildi. Bu anlamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, Bağcılar Belediyesi ve diğer kurumlarımızla birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Türbe Dede Pilav Bayramı'mızın bundan sonraki yıllarda da yaşatılmasını, Bağcılar'ımıza, insanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.