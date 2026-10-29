İddiaya göre Bağcılar'da İETT otobüsü parktaki çekiciye çarptı, kimse yaralanmadı - Son Dakika
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İddiaya göre Bağcılar'da İETT otobüsü parktaki çekiciye çarptı, kimse yaralanmadı

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İddiaya göre Bağcılar\'da İETT otobüsü parktaki çekiciye çarptı, kimse yaralanmadı
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İddiaya göre Bağcılar\'da İETT otobüsü parktaki çekiciye çarptı, kimse yaralanmadı
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İddiaya göre Bağcılar'da kayganlaşan yolda İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs park halindeki çekiciye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçların kaldırılmasıyla trafik yoğunluğu normale döndü ve inceleme başlatıldı.

BAĞCILAR'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki çekiciye çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 1288 plakalı İETT otobüsü, park halindeki 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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