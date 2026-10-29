İzmir Çeşme'de otel baskınında 2 firari hükümlü ve cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de otel baskınında 2 firari hükümlü ve cinayet zanlısı yakalandı

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İzmir Çeşme\'de otel baskınında 2 firari hükümlü ve cinayet zanlısı yakalandı
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Çeşme'de bir otelde düzenlenen baskında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile İstanbul Bağcılar'daki cinayet zanlısı yakalandı. Aramada ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi; şüphelilerin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ile İstanbul'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir cinayetin zanlısının ilçedeki bir otelde saklandığını belirledi.

Otele baskın düzenleyen ekipler, şüpheli H.Y. (23) ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (28) ve E.K'yi (24) yakaladı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

H.Y. ile firari hükümlülerin, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA
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