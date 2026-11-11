İçerik üreticisi Mustafa Kurt, Bağcılar'da gökdelen çatısında önlem almadan çekim yaptı - Son Dakika
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İçerik üreticisi Mustafa Kurt, Bağcılar'da gökdelen çatısında önlem almadan çekim yaptı

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İçerik üreticisi Mustafa Kurt, Bağcılar\'da gökdelen çatısında önlem almadan çekim yaptı
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İçerik üreticisi Mustafa Kurt, Bağcılar\'da gökdelen çatısında önlem almadan çekim yaptı
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İçerik üreticisi Mustafa Kurt, Bağcılar'da bir gökdelenin çatısında herhangi bir güvenlik önlemi almadan video çekti. Çatının en uç noktasına kadar ilerlediği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca izleyenlerde endişe yarattı.

İstanbul Bağcılar'da içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısında en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti. Kurt'un o anları paylaştığı sosyal medyadaki görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İstanbul'da yoğun yapılaşmanın bulunduğu Bağcılar'da bir gökdelenin çatısına çıkan içerik üreticisi Mustafa Kurt, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yapan Kurt, kimi zaman dar bir bölümde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da çatının en uç noktasına kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti. Kurt'un yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekimler sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medya hesabından yayınlandı. Kurt'un binanın çatısında sergilediği tehlikeli hareketleri ve uç noktadaki çekimleri, sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: İHA
Mustafa KurtTeknolojiBağcılar3. SayfaMagazinGüncelYaşamSon Dakika

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