Bağcılar\'da iş yerinde tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttükleri saha ve istihbarat çalışmaları sonucu Kirazlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine 8 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 fişek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ve M.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.