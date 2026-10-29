Bağcılar cinayeti şüphelisi, İzmir Çeşme\'deki otelde 2 hükümlüyle yakalandı

İSTANBUL'da işlenen cinayetin şüphelisi Hamza Y. (23) ile 2 hükümlü, Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada İzmir'deki bir otelde yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi Hamza Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçacağını öğrendi. Bugün şüphelinin bulunduğu otele, operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Kasten öldürme' suçu şüphelisi Hamza Y. ile haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim K. (28) ve Eren K. (24) yakalandı. Otelde yapılan aramada, 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Hamza Y.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği; diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.