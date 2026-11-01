Bağcılar'da inşaat çalışması 4 apartmanın tahliyesine yol açtı - Son Dakika
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Bağcılar'da inşaat çalışması 4 apartmanın tahliyesine yol açtı

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Bağcılar\'da inşaat çalışması 4 apartmanın tahliyesine yol açtı
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Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta 02.00 sıralarında inşaat çalışması sırasında bitişik binalarda çatlaklar oluştu ve bir binanın zemininde kayma görüldü. Ekipler 2 binayı mühürledi, 2 binayı tedbiren boşalttı; böylece toplam 4 apartman tahliye edildi.

Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışma esnasında bitişiğindeki binalarda çatlaklar oluşunca 4 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen binalardan birinin zemininde kayma olduğu görüldü.

Olay, 02.00 sıralarında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan çalışmalar esnasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında yarıklar ve çatlaklar oluştu. İnşaatın bitişiğindeki başka bir binanın da ön tarafındaki zeminde kayma yaşanması ile binadan sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Yapılan kontrollerde inşaat alanının etrafındaki 2 apartmanda da kısmi çatlaklar ve yarıklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler tarafından hasar gören 2 bina mühürlenirken 2 bina ise tedbiren boşaltıldı.

"Büyük ihtimalle binayı yıkacaklar"

Bina sakinlerinden İrfan Uluç, "Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkarıyorlar binanın alt tarafında hafriyat çıkarırken fazla çıkarmışlar o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz. Büyük ihtimalle binayı yıkacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kazım Karabekir3. SayfaBağcılarİnşaatGüncelEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da inşaat çalışması 4 apartmanın tahliyesine yol açtı - Son Dakika
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