Lodosun ardından İstanbul\'da başlayan sağanak Esenler ve Bağcılar\'ı etkiledi

İSTANBUL'da lodosun ardından sağanak etkili oluyor. Kısa sürede şiddetini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak başladı. Kısa sürede bazı ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esenler ve Bağcılar'da dışarıda bulunan kişiler, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.