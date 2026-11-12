Bağcılar'da 103 yıllık Dede Pilavı geleneğinde 20 bin kişiye kavurma dağıtıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da 103 yıllık Dede Pilavı geleneğinde 20 bin kişiye kavurma dağıtıldı

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Bağcılar\'da 103 yıllık Dede Pilavı geleneğinde 20 bin kişiye kavurma dağıtıldı
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Bağcılar'da 103 yıldır sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü, Hasan Gürsu Camisi'nde yaklaşık 20 bin kişiye kavurma ve pilav dağıtılmasıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, geleneğin UNESCO'ya kaydı için çalışma yapıldığını söyledi.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkeye gelen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar'da düzenlenen geleneksel "Türbe Dede Pilav Günü" etkinliğinde yaklaşık 20 bin kişiye kavurma ve pilav dağıtıldı.

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl kasım ayının ikinci perşembesi düzenlenen etkinlik, bu yıl 103'üncü kez Hasan Gürsu Camisi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, etkinliği destekleyen Bağcılar Belediyesine teşekkür etti.

Bakanlığın da programa maddi katkıda bulunmaya gayret ettiğini belirten Yılmaz, "Bundan da öte UNESCO'ya kaydı konusunda çalışmalar yaptık. Bir milletin temel değeri geleneğidir, kültürdür, medeniyetidir. Geleneğinizle, ölçünüzle, adetinizle ayakta durursunuz. Bu da 103 yıldır Türkiye'de devam eden ama Türkiye dışına da uzanan geçmişi köklü bir gelenek. 100 sene bir geleneğin sürmesi hiç kolay değil. Emek verenleri burada şükranla anıyorum. Nice 100 sene kardeşliğimize, dostluğumuza, milli birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum." diye konuştu.

"103 yıldır aralıksız şekilde bu etkinliği devam ettiriyorlar"

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ise etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında 103 yıldır yapıldığını anlattı.

Uçgun, "Ondan önce Kavala'da icra edilen Dede Pilavı artık sadece Türkiye sınırlarında bilinir bir kültürel etkinlik olmaktan çıkıp, uluslararası ölçekte bilinir bir somut olmayan kültürel miras olarak yaşamaya devam edecek. Bağcılar'ın geleneklerine en sadık insanların yaşadığı topluluklardan biri de Mahmutbeyli hemşerilerimizdir. 103 yıldır aralıksız şekilde bu etkinliği devam ettiriyorlar. Bundan sonra da ilelebet devam edecek diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da Dede Pilavı'nın çıkış hikayesini anlattı.

Hikayenin "Yusuf" adında yaralı bir askerin daha fazla yaşayamayacağını hissetmesi üzerine kendisini bulanlara öldüğü günün her sene-i devriyesinde etli pilav yapılarak halka dağıtılmasını vasiyet etmesiyle başladığını, bugün bu geleneğin 20 bin kişiye ulaştığını belirten Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığına da destekleri için teşekkür etti.

Yıldız, "Biz, Bağcılar Belediyesi olarak kültürel miraslarımıza, ecdadımızdan bize gelen bu miraslara sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile beraberindekiler kazanların başına geçerek vatandaşlara kavurma ve pilav dağıttı.

Programda dualar da edildi.

Kaynak: AA
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