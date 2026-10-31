Bakırköy'de 2 milyon liralık kablo hırsızlığında 29 adrese operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy'de 2 milyon liralık kablo hırsızlığında 29 adrese operasyon düzenlendi

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Bakırköy\'de 2 milyon liralık kablo hırsızlığında 29 adrese operasyon düzenlendi
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Bakırköy'deki olimpik yüzme havuzu şantiyesinden yaklaşık 2 milyon liralık kablo çalınmasına ilişkin soruşturmada Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 7 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

İstanbul Bakırköy'de olimpik yüzme havuzu şantiyesinden yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektrik kablosu çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 ilçede 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, 7 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül 2026'da Bakırköy'deki bir olimpik yüzme havuzu şantiyesinde meydana gelen kablo hırsızlığının ardından çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip ile saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler, 27 Ekim'de Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şantiyedeki hırsızlığa karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu, farklı suçlardan aranan 6 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerden H.T.'nin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy'deki 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayından; E.Y.'nin ise Tuzla'daki bir iş yerinden hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Bu kapsamda 7 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Yakalanan 13 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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