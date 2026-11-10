Karaköy'de alev alan taksi söndürüldü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Karaköy'de alev alan taksi söndürüldü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı

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Karaköy\'de alev alan taksi söndürüldü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı
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Karaköy\'de alev alan taksi söndürüldü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı
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Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında seyir halindeki taksinin motor kısmında yangın çıktı ve kısa sürede araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri kontrollü sağlandı.

Karaköy'de seyir halindeki taksinin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler taksiyi sardı, araçta patlamalar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre, O.Y. idaresindeki taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Taksi alev alev yanarken, araçta patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

TRAMVAY SEFERLERİ KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Öte yandan takside çıkan yangın nedeniyle T1 Kabataş- Bağcılar tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü. Alev alev yanan taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
BağcılarOtomobilİtfaiyeKaraköyGüncelSon Dakika

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