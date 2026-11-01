Bağcılar'da yan yatan binanın bulunduğu sokakta 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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Bağcılar'da yan yatan binanın bulunduğu sokakta 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

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Bağcılar\'da yan yatan binanın bulunduğu sokakta 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
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Bağcılar\'da yan yatan binanın bulunduğu sokakta 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
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Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm arsasındaki çalışma nedeniyle arsaya cephe bina yaklaşık 10 santimetre eğildi ve tedbir amaçlı 5 bina tahliye edildi. Riskli binanın sakinleri otele yerleştirilirken diğer bina sakinleri akrabalarına gitti.

Bağcılar'da kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle bir bina yan yatarken, toplamda 5 bina boşaltıldı. Sokakta geniş güvenlik önlemi alınırken, günün ağarmasıyla yaklaşık 10 santimetre eğilen bina görüntülendi.

Dün gece saatlerinde Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle tedbir amaçlı 5 bina tahliye edildi. Olayda arsaya cephe bina yaklaşık 10 santimetre eğilirken, diğer binaların da hasar görmüş olabileceği değerlendirildi. Polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, günün ağarmasıyla yan yatan bina görüntülendi.

"Yetkililer tedbir amaçlı 5 binayı tahliye etti"

Olay hakkında konuşan Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, "Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz, kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi, diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor" dedi.

Kaynak: İHA
Kazım KarabekirBağcılar3. SayfaGüncelEmlakSon Dakika

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