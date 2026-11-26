MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti ile bugün bir araya geldi.

Heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Meclis'te yapılan görüşme saat 12.00 civarında başladı.

EN SON 9 EKİM'DE GÖRÜŞTÜLER

İmralı Heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 9 Ekim'de görüşmüştü. Görüşmede TBMM Başkanvekili Celal Adan da bulunmuştu. Meclis’te gerçekleşen görüşmede, sürece ilişkin son gelişmeler ele alınmıştı.

Heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile dün görüşmüştü. Görüşmede sürecin hukuki boyutunun yanı sıra hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durumun ele alındığı paylaşılmıştı.