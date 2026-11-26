Van'ın İpekyolu ilçesinde bir taksi ile hafif ticari kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Cevdetpaşa Mahallesi Şabaniye Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 T 0093 plakalı taksi ile 06 FC 1411 plakalı Volkswagen marka hafif ticari kamyonetin çarpışması neticesinde yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.