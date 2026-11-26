Şırnak, Van ve Siirt'in yaylalarından küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan göçerlerin kışlaklara yolculuğu sürüyor.

Yaz aylarını Van, Şırnak ve Siirt'in serin yaylalarında geçiren küçükbaş hayvan besiciliği yapan göçerler, yaklaşık 45 gün önce hayvanlarıyla Şırnak ve Mardin'deki kışlaklara ulaşmak için yola çıktı.

Yol boyunca gündüzleri hayvanlarını otlatarak yürüten besiciler, geceleri de çadır kurarak mola veriyor.

Zorlu yolculuğun ardından Şırnak'ın Besta ve Aslanbaşar bölgelerine ulaşan göçerler, bir süre dinlendikten sonra kışı geçirecekleri Şırnak'ın İdil, Silopi ve Cizre ilçeleri ile Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerine gitmek için yeniden yola çıkacak.

Besta bölgesinde jandarma personeli, yolda araçları durdurarak besicilerin hayvanlarının güvenli şekilde geçişini sağlıyor.

"Meralarda hayvanlarımız iyi beslendi"

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'ndan yola çıkan ve Besta bölgesinde mola veren besicilerden Hasan Geçit (58), AA muhabirine, yayladan yaklaşık 45 gün önce yola çıktıklarını söyledi.

Kışlakları olan Silopi ilçesine gideceklerini ifade eden Geçit, "Havalar soğuyunca biz de yayladan indik. Şimdi 3 günlük yolumuz kaldı. Zor olan işimizi severek yapıyoruz. Çok şükür bu yıl iyi bir yağmur yağdı, güzel de ot çıktı, bereketli oldu." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden küpeleme desteği de aldıklarını anlatan Geçit, devletin besicilere gerekli desteği sağladığını kaydetti.

Siirt'in Pervari ilçesi Çemikarı Yaylası'ndan yola çıkan ve sürülerini Balveren beldesindeki kışlaklarına getiren besicilerden Eyüp Artuç da mesleklerinin çok zor olduğunu, dedelerinden kalan mesleği sürdürmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu yıl bol yağışla bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan Artuç, "Bu yıl yayla güzeldi, meralarda hayvanlarımız iyi beslendi. Havalar soğuduğu için biz de hayvanlarımızı kışlaklara getirdik." diye konuştu.

Van'ın Gürpınar ilçesi Norduz Yaylası'nda yaklaşık 1500 hayvanıyla 4 ay kaldıktan sonra 1,5 aylık yolculuğun ardından Aslanbaşar bölgesinde mola veren besici Hasan Gülenç ise kışlak için Nusaybin'e bir hafta içinde gitmeyi planladığını söyledi.

"Mera ve çayırlarımız bol ve bereketli oldu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de Şırnak'ın bölgenin coğrafik koşulları göz önüne alındığında koyun ve keçi yetiştiriciliği için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Zengin su ve mera alanlarının küçükbaş hayvancılık için önemli kriterler olduğunu belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu yıl bölgemizde kar yağışları ve ilkbahardaki yağmurların bolca yağmasıyla mera ve çayırlarımız bol ve bereketli oldu. Sürülerimiz, otlaklarında iyi beslendi. Hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte besicilerimiz yaylalardan kışlakları olan ovalara doğru gelmeye devam etmektedir. Silopi, Cizre ve İdil ilçelerimizin ovaları kışlak için uygun yerlerdir. Sürü sahipleri önümüzdeki yılın nisan ayına kadar buralarda kışı geçireceklerdir."

Sürülerin çobanına destek

Sezgin, hayvanların iyi beslenmesi sayesinde yeni doğacak yavruların sayıca fazla olacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İyi beslenen bu sürüleri inşallah ilkbahar döneminde yavru sayısını artıracak. Bu sene hayvan varlığımızı daha da artıracağımız bir sezon olacağını ümit etmekteyiz. 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığımız var. Kışlak alanlarımızda veteriner hekimlerimiz tarafından genel sağlık taraması ve küpeleme çalışmalarımız gibi kontroller gerçekleştirilmektedir. Amacımız hayvancılığı desteklemek, gelişimini sağlamak ve üreticilerimizin yanında olmaktır."

Sürülerin çobanlarına Bakanlığa sundukları proje ile "çoban çantası" desteği sunduklarını, eylülde 50 kişiye verdikleri çantaları bir ay içerisinde 50 kişiye daha vereceklerini bildiren Sezgin, besicilere ayrıca süt güğümü ve bakracı da dağıtacaklarını sözlerine ekledi.