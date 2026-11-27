Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mihrican Zorlu Günok'un danışmanlığında "Kadının Sesi, Toplumun Geleceği" konferansı gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Topluluğunun Prof. Dr. Kenan Demirel Konferans Salonu'nda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlediği program, Ekonomi Topluluğu Başkanı Muhammed Ali Yıldırım'ın topluluk adına yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Öğr. Üyesi Mihrican Zorlu Günok'un danışmanlığında ve Ekonomi Topluluğu Başkan Yardımcısı Eda Nur Uğurlu'nun sunuculuğunda alanında uzman kadınlar katılımcılarla bir araya geldi.

Konferansta kadın hakları, kadına yönelik şiddet, hukuki koruma mekanizmaları, toplumsal dönüşüm ve ekonomide kadının rolü çok yönlü olarak ele alındı; alanında uzman dört kadın konuşmacı yer aldı. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığı, toplumsal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla değerlendirilmesi gereken önemli bir mesele olduğu vurgulandı.

Van Teknokent Müdürü Yasemin Yetkin, programda "Teknoloji ve Ekonomide Kadının Rolü" başlıklı sunumunda kadınların iş hayatında daha güçlü biçimde temsil edilmesinin önemine değindi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyolog Canan Demirkıran ise "Toplumsal Dönüşüm ve Şiddetin Önlenmesi" başlıklı konuşmasında şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın, eğitimin ve ortak sorumluluk bilincinin önemini ele aldı.

Van Barosu Kadın Hizmetleri Biriminden Avukat Medine Turantaylak, "Kadın Hakları, 6284 Sayılı Kanun ve Hukuki Koruma" başlıklı sunumunda kadınların yasal hakları, başvurabilecekleri hukuki yollar ve koruyucu mekanizmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu; Uzman Klinik Psikolog Türkan Güner de "Şiddetin Görünmeyen Yüzü" başlıklı konuşmasında psikolojik şiddete, duygusal baskıya ve çoğu zaman fark edilmeyen şiddet türlerine dikkat çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ekonomi Topluluğu, farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla düzenlediği konferans kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlerde değil, hayatın her alanında sürdürülmesi gerektiği mesajını verdi.