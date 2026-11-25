Van'da farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Geçtiğimiz hafta Özalp kırsalında cansız bedenlerine ulaşılan 8 Afganın cenazeleri de ülkelerine gönderildi.

Van'da güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Burada misafir edilen düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine geri gönderildi.

"8 cenaze ülkelerine gönderildi"

Öte yandan, 7 kasım 2026 tarihinde Özalp ilçesine bağlı Yukarıtulgalı Mahallesi'nde, İran sınır hattına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki yol kenarında 8 erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmaların ardından cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Merkezi'ne getirildi.

Yasadışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu tespit edilirken, ölüm nedeninin ise İstanbul'dan gelecek olan sonuçla belli olacak. Ülkeleri belli olsan şahısların cenazeleri uçakla Afganistan'a gönderildi.