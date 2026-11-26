Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CISAD), Van AFAD İl Müdürlüğünün mentörlüğünde yürütülen hafif seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

AFAD Başkanlığı tarafından ülkenin afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmek, arama kurtarma faaliyetlerinde standartları yükseltmek ve ekipler arası koordinasyonu geliştirmek amacıyla yürütülen Ulusal Akreditasyon Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavda CISAD ekibi başarılı oldu. Hakkari AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen süreçte ekip üyeleri; depremde arama kurtarma, enkazda sistematik arama, teknik kurtarma uygulamaları, ekip organizasyonu, güvenli çalışma prensipleri ve operasyonel müdahale kabiliyetleri alanlarında değerlendirildi.

Akreditasyon sürecinde gerçekleştirilen eğitim, uygulama ve saha çalışmalarıyla CISAD ekibinin muhtemel afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi.

Van AFAD İl Müdürlüğü, bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ulusal standartlarda akredite ekip sayısının artırılması ve afetlere müdahalede iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle mentörlük faaliyetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca sınavı başarıyla tamamlayan CISAD ekibi tebrik edildi ve akreditasyon sürecine katkı sunan personele teşekkür edildi.