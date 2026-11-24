(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Van Erciş'te bir aile hekimi ve bir hemşirenin darbedilerek yaralanmasına ilişkin, "Teknik aksaklıkların ve sistemsel sorunların sorumlusu sağlık çalışanları değildir. Sağlık çalışanları, görevlerini yaparken can güvenliklerinden endişe etmemelidir" ifadesini kullandı.

"SİSTEMSEL SORUNLARIN FATURASI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KESİLEMEZ"

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yaptığı açıklamada sağlıkta şiddetin artık münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek sistemsel sorunlara ve daha önce yapılan uyarılara rağmen kalıcı çözümler üretilmemesini eleştirdi.

Kandemir, "Sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkları ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddet riskini defalarca dile getirdik. Ancak uyarılarımıza rağmen gerekli önlemler alınmadığı için benzer olayları yaşamaya devam ediyoruz. Kan alma sisteminin çalışmaması sağlık çalışanlarının sorumluluğunda değildir. Teknik arızaların, altyapı eksikliklerinin ve sistemsel sorunların bedelini neden hekimlerimiz, hemşirelerimiz ödüyor? Sağlık çalışanları, hizmet sunarken bir yandan da saldırıya uğrama korkusuyla yaşamak zorunda bırakılamaz" dedi.

KINAMAK YETMEZ, GERÇEK ANLAMDA ÖNLEM ALINMADIĞI SÜRECE ŞİDDET DEVAM EDER

Sağlıkta şiddetle mücadelede yalnızca olay sonrasında yapılan açıklamaların yeterli olmadığını vurgulayan Kandemir, sağlık kurumlarında çalışanların güvenliğini sağlayacak önleyici ve caydırıcı mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kandemir, "Sağlıkta şiddeti her olaydan sonra kınamakla bu sorunu çözemeyiz. Önemli olan, saldırılar yaşanmadan önce gerekli güvenlik önlemlerini almak, sağlık kurumlarında güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve şiddet uygulayanlara karşı etkili, caydırıcı yaptırımları hayata geçirmektir. Sağlık çalışanlarının can güvenliği, ertelenebilecek ya da göz ardı edilebilecek bir konu değildir" ifadelerini kullandı.