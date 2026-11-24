Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Van'da, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Uygulama Oteli'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, yaptıkları konuşmada, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutladığını belirten Balcı, "Özveriyle, büyük bir gayretle, aşkla, şevkle görevlerini yapan öğretmenlerimize sağlık afiyet diliyorum. Nice güzel başarılara imza atmalarını diliyorum." diye konuştu.

Göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin ettiği ve oratoryo gösterisiyle süren program, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin ve yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Programa Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Hakkari

Valilik önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Yılmaz, öğretmenlerin heyecanı ve azimleriyle yarınlara ışık tutan, ömürlerini ülkenin evlatlarına adayan eğitim neferleri olduğunu söyledi.

Kentin coğrafyasının çetin olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kışın metrelerce kar altında köy okullarında sobasını yeni yakmış bir sınıfın sıcaklığında ve kimi zaman da üşüyen bir öğrencinin ellerinde ısınır öğretme yüreği. İşte bu zorlu coğrafyada bile tükenmeyen o yürek aslında bir mesleğin ötesinde maarif davamıza adanmışlığın adıdır. Milletlerin yaşaması, güçlü ve kudretli hale gelmesi öğretmenlerin çaba ve çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir."

Sinevizyon gösteriminin ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Müzik dinletisiyle son bulan programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitime büyük önem verildiğini söyledi.

Dünyada zulümlerin sona ermesi için bu necip milletin Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha güçlü noktalara gelmesi gerektiğini belirten Karakaya, "Aziz milletimiz insanlığın vicdanı olmuştur. Mazlum insanların gözyaşlarının dinmesi için siz değerli öğretmenlerimizin evlatlarımızı en donanımlı noktaya getirebilmesi çok önemlidir. Eğitim sürecinin bir ayağı da fiziki mekanlardır. İlimize eğitim yuvaları kazandırmaya çalışıyoruz. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu da Bitlis'in eğitim yolculuğunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "Öğretmenlik mesleği sadece fiziki alanlarda verilen eğitimle sınırlı değildir. Okulda, bahçede, salonda, sahada her alanda öğrenciye rehberlik eden bir meslektir. Bitlis maarif ailesinde de yarınlara ışık tutacak ve geleceğine fayda sağlayacak öğrencilerin yetişmesinde 6 bin 500 öğretmenimizle hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Programda, aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından öğrenciler ve öğretmenler çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Muş

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yaparak geleceğin teminatı çocukları bilgi, sevgi ve milli değerlerle yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bir milletin sahip olduğu en büyük zenginliğin iyi yetişmiş insan gücü olduğunu belirten Çakır, "Bu zenginliğin temelinde sizlerin sabrı, emeği, bilgisi ve fedakarlığı vardır. Bugün sıralarında oturan çocuklarımız, yarın bu ülkenin yönetiminde, biliminde, teknolojisinde, sağlık ve eğitim alanlarında sorumluluk üstlenecek ve ülkemizin kalkınmasına yön vereceklerdir. Bu büyük sorumluluğun ilk ve en önemli adımı sizlerin ellerinde şekillenmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın da konuşma yaptığı programda, aday öğretmenler yemin etti, ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin, emekli iki öğretmene de plaketlerinin verilmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özer, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.