Van Çaldıran'da bozayı karlı yamaçta görüntülendi! Yukarı kesimlere ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Çaldıran'daki Tendürek Dağı'nın karlı yamacında yiyecek arayan bozayıyı sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Bozayı, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaştığı bölgede bir süre sonra dağın yukarı kesimlerine çıktı.
VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek Dağının karla kaplı yamacında yiyecek arayan bozayı, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. 23 Kasım'da yağan karla birlikte beyaza bürünen Tendürek Dağının yamacında yiyecek arayan bozayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Bozayının karlı yamaçta ilerleyerek dağın yukarı kesimlerine çıkması, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?