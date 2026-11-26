Van'da gece gökyüzü, küçülmeye başlayan dolunayın son evresiyle birlikte görsel bir şölene sahne oldu. Kent semalarında oluşan kartpostallık manzaralar, dolunayın doğuşu kadar batışında da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan kentlerinden Van'da, dolunayın son evresi gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde parlaklığıyla dikkat çeken dolunay, sabahın ilk ışıklarına doğru ufka yaklaşırken bu kez batış güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Van'da dolunayın ufuk çizgisinden yükselişi kadar, günün ilerleyen saatlerinde batışa geçerken sergilediği görünüm de beğeni topladı. Alçaldıkça tonları değişen ve atmosferin etkisiyle daha belirgin hale gelen ay, kentin doğal dokusu ve ufuk hattıyla bütünleşerek etkileyici kareler sundu. Doğuş anı, ufuktan yükselirken geniş ve dikkat çekici görüntüsüyle geceye hareket kattı. Batış anı ise ufka doğru alçalırken ortaya çıkan manzara, doğuşunu aratmayan güzellikte görüntülerle son buldu. Hem doğuşuyla hem de batışıyla geceye damga vuran dolunayın son evresi, Van semalarında kısa ama akılda kalıcı bir gökyüzü tablosu bırakmış oldu.