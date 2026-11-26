Van'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Sessizliğin Karşısında, Kadının Yanında" başlıklı panel düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve KADEM iş birliğinde Süphan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kadına yönelik şiddetle mücadele farklı yönleriyle ele alındı.

Panelde kadına yönelik şiddet, yerel yönetimler, akademi, sosyal hizmetler ve sivil toplum perspektiflerinden değerlendirildi. Şiddetin yalnızca bireysel değil, toplumsal roller, kültürel kabuller ve güç ilişkileriyle bağlantılı çok boyutlu bir sorun olduğu vurgulandı.

Konuşmacılar, mücadelede kurumlar arası işbirliğinin, koruyucu ve önleyici hizmetlerin, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve kadınların güçlendirilmesinin önemine değindi.

Program kapsamında sahnelenen "Sadece Varım" adlı tiyatro gösterisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından verilen konserle de kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.