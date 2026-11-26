Havaların soğumasıyla Van'da terzilerde kışlık kıyafetlerin bakım ve onarımına yönelik bir hareketlilik yaşanıyor; ancak çırak ve kalfa yetişmemesi, mesleğin geleceği bakımından endişe yaratıyor.

Van'da kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle terzilerde hareketlilik de başladı. Soğuk havalara hazırlanan vatandaşlar, kışlık mont, pardösü ve benzeri kıyafetlerinin bakımı ve tamiratı için terzilere gidiyor. Bilhassa fermuar değişimi, çıtçıt tamiri ve çeşitli onarım işlemleri, terzilerin kış dönemindeki mesaisini artırıyor.

İHA muhabirine konuşan ve 52 yıllık terzi olan Seyfettin Konca, kış aylarının gelmesiyle işlerinde farklı bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Konca, bu dönemde özellikle mont, pardösü ve benzeri kışlık kıyafetlerin tamiratını yaptıklarını ifade ederek, "1961 doğumluyum. 1974 yılında bu mesleğe başladım. O günden bugüne halkımıza hizmet veriyorum. 52 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bundan sonra da Allah uzun ömür ve sağlık verirse inşallah devam etmeye çalışacağım. Kış aylarına girdik. Bu dönemde artık kışlık ürünler ön plana çıkıyor. Montlar, pardösüler ve benzeri kıyafetlerin tamiratları oluyor. Fermuar değişimi, çıtçıt tamiri gibi işler yapıyoruz" dedi.

Son yıllarda mesleğe gösterilen ilginin azaldığını ve çırak bulmakta zorlandıklarını dile getiren Konca, terzilik mesleğinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 15 yıldır çırak yetişmediğini belirten Konca, "Hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte terzilik mesleğine olan ilgi giderek azaldı. Elbette bu işi yapan arkadaşlarımız var. Ben de artık elbise dikmiyorum. Çünkü terzilik ince ve emek isteyen bir meslek. İnsan belli bir yaştan sonra bu işi yapmakta zorlanabiliyor" diye konuştu.

"Terzilik peygamber mesleğidir"

Konca, terziliğin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Terzilik peygamber mesleğidir. İdris Peygamber bizim pirimizdir. Bu nedenle mesleğimizin ayrı bir değeri var. Ancak bugün bu meslek, bizim gibi yıllardır bu işi yapan ustaların omuzlarında ilerliyor. Ne çırak ne de kalfa yetişiyor. Yaklaşık 15 yıldır bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mesleğimizin geleceğinden umutluyuz"

Konca, mesleğin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu da dile getirerek terziliğin yok olan bir meslek olmadığını belirtti ve "Terzilik ölen bir meslek değil. İnşallah gelecekte daha iyi yerlere gelir. Ancak hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşması bizi gerçekten zorladı ve mesleğimizi olumsuz etkiledi" dedi.