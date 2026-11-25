Van'ın Erciş ilçesinde, aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Evlilik raporu almak için merkeze başvuran kişiler ile sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine başvuran kişiler, görevli doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darp etti. Saldırıda yaralanan sağlık çalışanlarına müdahale edildi.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliler Ö.İ. ve M.İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erciş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan doktor M.E. ile hemşire F.G. ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.