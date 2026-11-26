KORE Savaşı'na 1952 yılında katılan Hüsnü Kaya (94), aradan geçen 74 yılın ardından gazilik madalyası ve beratına kavuştu. Güney Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve berat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından takdim edildi. 11 çocuk ve 100 torunu bulunan Kaya, madalyasını alırken duygulandı. Kore Savaşı'na katıldığı dönemi anlatan Kaya, "O zaman denizde gemi üzerinde bir ay yolculuk yapmıştık. Sonra Çorvon cephesine gittik" dedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli köyünde dünyaya gelen, 1952 yılında Kore Savaşı'na gönüllü olarak katılan Hüsnü Kaya, Çorvon cephesinde görev yaptı. Savaşın ardından Türkiye'ye dönen Kaya, yıllar boyunca gazilik madalyası almak için herhangi bir başvuruda bulunmadı. Aradan geçen 74 yılın ardından Van'da tanıştığı Mardin'in Derik ilçesinden Remziye Denk Demiralp'ın desteğiyle 4 ay önce Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne başvurdu. Derneğin girişimleri sonucunda kazanan Kaya'nın madalya ve beratı, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından gönderildi.

MADALYA TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Madalya ve beratın takdim edilmesi için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi'ne gelen Hüsnü Kaya'yı, Şube Başkanı Cafer Uğur ve Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk karşıladı. Kaya'ya oğlu Musa Kaya, kız kardeşi Fatma Azbey, yeğeni Mehmet Kaya ve manevi kızı Remziye Denk Demiralp eşlik etti. Gazilik madalyası ve beratı, Dernek Başkanı Cafer Uğur tarafından Hüsnü Kaya'ya takdim edildi. 74 yıl sonra madalyasına kavuşan Kaya'nın mutluluğu, törende bulunan yakınları ve gaziler tarafından paylaşıldı.

74 YIL SONRA MADALYA ALMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

Kore Savaşı'na katıldığı dönemi anlatan Hüsnü Kaya, "Ben aslen Bingöl Solhanlıyım. 1952 yılında Kore'ye gittim. O zaman denizde gemi üzerinde bir ay yolculuk yapmıştık. Sonra Çorvon cephesine gittik. Hepimiz mevzilerde kalıyorduk, hiç kimse kimseyi görmüyordu. O cephede gazi düştüm. O tarihten bu yana gazilik madalyası için başvurmadığım için madalyamı alamamıştım. 1988'de Muş'a yerleştik. Van'da tanıştığımız Remziye hanımın sayesinde madalya için başvuru yaptık. Başvuru sonunda madalyam Muharip Gaziler Derneği'ne gönderildi. 74 yıl sonra madalya almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

BAŞVURUYA KORE GAZİSİ BİR DOKTORUN KIZI VESİLE OLDU

Kore Savaşı'nda babası Mustafa Denk'in doktor olarak görev yaptığını belirten Remziye Denk Demiralp, Hüsnü Kaya'nın da babasıyla aynı cephede bulunduğunu söyledi. Demiralp, "Hüsnü amca ile Van'da tanıştık. Onun işlemleri için Muharip Gaziler Derneği'ne müracaat ettik. Çok şükür 74 yıl sonra gazilik madalyası geldi ve Hüsnü amcamız madalyasına kavuştu. Kendisi Muş'ta yaşıyor. 11 çocuk babası ve 100 torun sahibi. Yeğeni bizim komşumuzdu. Onun vesilesiyle tanıştık. Hüsnü amca aile dostumuz, ama şu an itibarıyla ben onun manevi kızıyım. 74 yıl aradan sonra bu madalyayı alması beni mutlu etti. Kore'de babamla birlikte savaşmış bir amcamızla bu duyguyu yaşamak tarifsiz bir duygu. 25 yıl önce vefat eden babam Mustafa Denk de Kore'de doktordu. Ben vesile oldum madalya almasına. Babamı yaşamış kadar mutlu oldum" diye konuştu.

Hüsnü Kaya'nın oğlu Musa Kaya da babasının 74 yıl sonra gazilik madalyasına kavuşmasının kendisini son derece sevindirdiğini ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur ise kendisinin de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan bir Kıbrıs gazisi olduğunu belirterek, "26 yıldır derneğimiz kuruludur. Kore gazisi kızı Remziye hanımın vesilesiyle Hüsnü Kaya amcamıza madalya için müracaat ettik. Sayın valimiz ve ilçe kaymakamımız da bu programa katılacaktı. Ancak yoğun mesaileri nedeniyle gelemediler. Hüsnü Kaya amcamız 1952'de Kore Savaşı'na katılmış savaştan sonra da Muş'a gelmiş. Madalyası Kore'den geldi. Biz de Hüsnü amcamıza madalyasını taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Her zaman babamız gibidir" dedi.