Van'da mercek bulutu kent merkezi ve ilçelerde sabahtan akşama kadar görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van semalarında dağlık alanlarda rüzgarın etkisiyle çok katmanlı mercek bulutu oluştu; bulut kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görüldü. Sabah beliren ve akşama kadar şeklini koruyan bulut, karla kaplı Erek Dağı çevresinde dronla kayda alındı.
Van semalarında mercek bulutu oluştu.
Dağlık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşan çok katmanlı mercek bulutu, kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görüldü.
Sabah oluşan ve akşam saatlerine kadar şeklini koruyan bulut, vatandaşların ilgisini çekti.
Karla kaplı Erek Dağı ve çevresindeki zirvelerle bütünleşen mercek bulutu, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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