Van\'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Tipi yolu yuttu, göz gözü görmez oldu

Van'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Tipi yolu yuttu, göz gözü görmez olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Bahçesaray kara yolunda korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Görüş mesafesinin tamamen kaybolduğu güzergahın 11 ile 40. kilometreleri arası, Bahçesaray Kaymakamlığı kararıyla saat 15.50 itibarıyla geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı. Sisin içinden beliren iş makineleri ise karla mücadele çalışması yürüttü.
Van’da kar yağışı ve tipi, Bahçesaray güzergahını adeta bir korku filmi setine çevirdi. Beyaz bir perdenin ardında kalan yolda görüş mesafesi tamamen kaybolurken, ulaşım durma noktasına geldi.
TİPİ YOLU BEYAZ BİR PERDEYE GÖMDÜ
Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Rüzgarın savurduğu karın her yeri kapladığı güzergahta, araçların birkaç metre ötesi bile seçilemez hale geldi. Bir kamyonun, korku filmlerini andıran sisli ve karlı yolda ilerlemeye çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Bahçesaray Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 15.50 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.
SİSİN İÇİNDEN BELİREN İŞ MAKİNELERİ
Yolun kapatıldığı güzergahta iş makineleri karla mücadele çalışması yürüttü. Farlarıyla yoğun sisin içinden beliren ve tekerleklerine zincir takılan greyderin yol kenarına kar yığdığı anlar, ürkütücü görüntüler oluşturdu.
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