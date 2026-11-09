Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu? - Son Dakika
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Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

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Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?
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Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşinin bir arkadaşının kendisini aldatmaya teşvik ettiğini anlattı. Yaşananlara sert tepki gösteren Sakallıoğlu, "Ortalık şerefsiz dolu. Evinize geliyorlar, yemeğinizi yiyorlar, sonra sizin eşinizi doldurmaya çalışıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, evlilik ilişkilerine dışarıdan müdahale eden kişiler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşinin bir arkadaşıyla yaşadığı konuşmayı anlatan Sakallıoğlu, söz konusu kişinin eşini başka kadınlarla birlikte olmaya özendirmeye çalıştığını söyledi.

"KANKA, HİÇ CANIN ÇEKMİYOR MU LAN?"

Eşinin arkadaşının kullandığı ifadeyi aktaran Sakallıoğlu, "Benim eşime bir arkadaşı şey dedi: 'Kanka, hiç canın çekmiyor mu lan?' Yani demek istiyor ki Yasemin'i aldat" sözleriyle yaşananları anlattı.

Bu yaklaşımın evliliklere zarar verdiğini belirten ünlü komedyen, arkadaşlık ilişkilerinde güvenin önemine dikkat çekti.

"EVİNİZE GELİYORLAR, YEMEĞİNİZİ YİYORLAR"

Sakallıoğlu, eşinin arkadaşının davranışına tepki gösterirken sözlerini sertleştirdi.

"Arkadaşlar, ortalık şerefsiz dolu. Evinize geliyorlar, yemeğinizi yiyorlar. Eşlerinizin arkadaşı sizinle de arkadaşlık kuruyor, sonra sizin eşinizi doldurmaya çalışıyorlar" diyen Sakallıoğlu, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"EVLİLERİN DÜZENİNİ BOZMAYA ÇALIŞMAYIN"

Açıklamasının devamında evli çiftlerin ilişkilerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyen Sakallıoğlu, "Bu büyük ahlaksızlık. Kendi hayatınıza ne yaparsanız yapın, evlilerin düzenini bozmaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen, erkekler arasındaki çapkınlık anlayışını da eleştirerek "Çünkü erkekler arasında çapkınlığı erkeklik zannediyorlar" dedi.

Yasemin SakallıoğluAldatmakMagazinSon Dakika

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