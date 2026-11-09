Eskişehir Tepebaşı\'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı

Eskişehir Tepebaşı'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı 3 katlı binada dün gece çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken binada maddi hasar meydana geldi; ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Eskişehir'de inşaat işçilerinin ikamet ettiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşaat çalışması yapan işçilerin kaldığı 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda binada maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?