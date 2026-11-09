Eskişehir Tepebaşı'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Tepebaşı'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir Tepebaşı\'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir Tepebaşı\'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı
Haber Videosu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı 3 katlı binada dün gece çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken binada maddi hasar meydana geldi; ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Eskişehir'de inşaat işçilerinin ikamet ettiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşaat çalışması yapan işçilerin kaldığı 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda binada maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaİtfaiyeGüncelİnşaatPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda 3 katlı işçi binasındaki yangın söndürüldü, kimse yaralanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android