İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

Fildişi Sahili'ne iş yapmak amacıyla giden evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan'ın kaybolması ailesini perişan etti. 5 Mayıs 2026 tarihinde ülkeye giden Kaplan, 19 Haziran'da kardeşi Danyal Kaplan ile yaptığı son görüşmenin ardından sırra kadem bastı. Aylardır kendisinden haber alınamayan iş insanının ailesi, gelecek iyi bir haberi bekliyor.

SON GÖRÜŞMESİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

İnşaat malzemeleri ticareti yapan Süleyman Kaplan, 19 Haziran'da kardeşi Danyal Kaplan ile yaptığı görüşmede bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorunlar yaşadığını anlatan Kaplan ile bu görüşmenin ardından bir daha iletişim kurulamadı.

Ailesi, Kaplan'ın başına ne geldiğini öğrenmeye çalışırken, 52 yaşındaki iş insanının akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

73 YAŞINDAKİ ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki Şaziye Üstünler, yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun sesini bir kez olsun duyabilmek ve kendisine kavuşmak istediğini söyleyen acılı anne, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Üstünler, "Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik." ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN HABER BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Anne Şaziye Üstünler'in oğluyla son görüşmesi 14 Haziran'da gerçekleşirken, kardeşi Danyal Kaplan'ın Süleyman Kaplan ile 19 Haziran'da iletişim kurduğu belirtildi. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babasının ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.