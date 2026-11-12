Bursa Gemlik'te devrilen inşaat iskelesi 2 araca zarar verdi, sakinler tepkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Gemlik'te devrilen inşaat iskelesi 2 araca zarar verdi, sakinler tepkili

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa Gemlik\'te devrilen inşaat iskelesi 2 araca zarar verdi, sakinler tepkili
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa Gemlik\'te devrilen inşaat iskelesi 2 araca zarar verdi, sakinler tepkili
Haber Videosu

Bursa Gemlik Kumla Mahallesi'nde inşaat iskelesi bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Devrilen iskele park halindeki 2 araca düşüp maddi hasara yol açtı; ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinleri yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaat iskelesinin yola devrilmesi sonucu park halindeki 2 araç zarar gördü.

Olay, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta kurulu bulunan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Devrilen iskele, yol üzerinde bulunan 2 aracın üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede yaşayan vatandaşlar inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaGüncelGemlikİnşaatBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı
Usman Nurmagomedov’dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı Yüzü tanınmaz hale geldi Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü Dondurmadan çıkan şoke etti Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Cezaevindekilerin beklediği düzenleme 13. Yargı Paketi’nde infaz indirimi var mı Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
Kırmızı bültenle aranıyordu Sercan Sayal Türkiye’ye böyle getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi
Barış Boyun yöneticisi için Azerbaycan’a iade talebi: 48 kararla aranıyor Barış Boyun yöneticisi için Azerbaycan'a iade talebi: 48 kararla aranıyor
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:56
Canlı anlatım: 10 dakika içerisinde 3 gol
Canlı anlatım: 10 dakika içerisinde 3 gol
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Washington’da Beyaz Saray’a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 20:44:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te devrilen inşaat iskelesi 2 araca zarar verdi, sakinler tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android