Kastamonu Seydiler'de hafif ticari araç direğe çarptı, inşaat işçisi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Seydiler'de hafif ticari araç direğe çarptı, inşaat işçisi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Seydiler\'de hafif ticari araç direğe çarptı, inşaat işçisi öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kastamonu Seydiler'de dün akşam hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, işçinin cenazesi otopsi için morga götürüldü; inceleme sürüyor.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnebolu-Kastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Seyithan Ereken yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seyithan Ereken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ereken'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ereken'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Kastamonu'nun İnebolu ilçesine inşaatta çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
Kastamonuİş Kazası3. SayfaİncelemeSeydilerOtopsiİnşaatGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
15:03
Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal’ın son halini görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın son halini görenler tanıyamadı
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 15:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Seydiler'de hafif ticari araç direğe çarptı, inşaat işçisi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android