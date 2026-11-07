Karın bastırdığı Sarıkamış'ta bozayılar yavrularıyla mahalleyi gezdi - Son Dakika
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Karın bastırdığı Sarıkamış'ta bozayılar yavrularıyla mahalleyi gezdi

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Karın bastırdığı Sarıkamış\'ta bozayılar yavrularıyla mahalleyi gezdi
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Karın bastırdığı Sarıkamış\'ta bozayılar yavrularıyla mahalleyi gezdi
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Sarıkamış'ta iki gündür aralıklarla süren kar yağışının ardından bozayılar yerleşim yerine geldi. Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'nde bir bozayı ve yavrusu bir inşaatın önünde bir süre dinlendi. Öğretmen Evi çevresinde ise bir bozayı ile iki yavrusu bahçeleri dolaşıp çöp konteynerlerini karıştırdı. Bir köpeğin kovalamaya çalıştığı ayılar, yiyecek bulup karınlarını doyurunca ormana döndü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yavrularıyla geldikleri mahallede çöp konteynerlerinde beslenmeye çalıştı.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

İNŞAATIN ÖNÜNDE DİNLENDİLER

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve yavrusu bir inşaatın önünde görüntülendi. Bir süre burada dinlenen bozayılar karanlıkta gözden kayboldu.

KÖPEK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Aynı mahallenin Öğretmen Evi bölgesinde bir bozayı ve iki yavrusu da bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Bir köpeğin uzaklaştırmaya çalıştığı ayılar, buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.

Kaynak: AA
SarıkamışOrmanaİnşaatGüncelİnönüYaşamKarsSon Dakika

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