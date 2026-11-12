Trabzon Ortahisar\'da iş yeri yangınına müdahale eden işçi çatıdan düşerek yaralandı

Trabzon Ortahisar'da iş yeri yangınına müdahale eden işçi çatıdan düşerek yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan iş yerinin çatısında çalışma sırasında yangın çıktı. Yangına müdahale ederken kırılan çatıdan düşen işçi, kırıkları nedeniyle Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı; yangın itfaiyece söndürüldü.
Trabzon'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ederken kırılan çatıdan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Ortahisar ilçesinin Kutlugün Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yeri çalışanlarından A.T.H, yangına müdahale ettiği sırada çatının kırılan bölümünden düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen işçi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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