Kayseri'de AGÜ'nün Mimarsinan Kampüsü inşaatı 13 yıldır tamamlanamadı - Son Dakika
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Kayseri'de AGÜ'nün Mimarsinan Kampüsü inşaatı 13 yıldır tamamlanamadı

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Kayseri\'de AGÜ\'nün Mimarsinan Kampüsü inşaatı 13 yıldır tamamlanamadı
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Kayseri\'de AGÜ\'nün Mimarsinan Kampüsü inşaatı 13 yıldır tamamlanamadı
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Kayseri'de 3 milyon 900 bin metrekarelik alana kurulması planlanan AGÜ Mimarsinan Kampüsü'nün inşaatı 13 yıldır tamamlanamadı. Ödüllü projede kaba inşaatı bitirilmiş bina ve nizamiye bulunurken, inşaatın ne zaman devam edeceği veya biteceği açıklanmadı.

Resmi kayıtlara göre 21 Temmuz 2010 yılında Kayseri'de kurulan Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) Mimarsinan Kampüsü yaklaşık 10 yıl önce başlayan inşaat haliyle beklemeyi sürdürüyor.

21 Temmuz 2010 tarihinde kurulduktan hemen sonra Kayseri'nin eski Sümer Bez Fabrikası Hizmet Binası içerisinde 2013 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Abdullah Gül Üniversitesi, akademide başarılı bir performans sergilerken üniversiteye tahsis edilen arazi inşaatında geçen sürenin ardından gerekli atılımı gösteremedi. Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda kısa adı AGÜ olan Abdullah Gül Üniversitesi, devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5'de yer alırken Toplumsal Etki (THE Impact Rankings) alanında ise dünya genelinde 37 Türkiye'de ise 1. sırada yer alıyor. Vakıf destekli devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi'ne Kayseri merkezinde hizmet veren binasının yanı sıra Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde 3 milyon 900 bin metrekare alan tahsis edildi.

Ödüllü proje

Abdullah Gül Üniversitesi için anılan dönemlerde kampüs kurulması amacıyla 3 milyon 900 bin metrekarelik alan tahsis edilmişti. Alan tahsisinin ardından gerçekleştirilen proje çalışmaları neticesinde kabul edilen proje, 2014 yılında ulusal mimarlık ödülüne layık görülürken tüm çevrelerce beğenilen proje üzerinde günümüzde bir adet kaba inşaatı bitirilmiş bina bulunuyor. Ödüllü proje sonrasında 2013 yılında kampüs inşaatına başlanan Abdullah Gül Üniversitesi, geçen 13 yıllık sürenin ardından yerleşke içerisinde projeye göre Teknopark kurulması planlanan yerleşkenin yerinde kaba inşaatı tamamlanmış birkaç bina bulunurken, yerleşke giriş çıkışına nizamiye yapımı tamamlandı.

Kampüs inşaatının ne zaman devam edeceği veya tamamlanacağı konusunda bilgi paylaşımında bulunulmazken, bilindiği gibi Abdullah Gül Üniversitesi yönetimi mevcut eğitim öğretiminin yapıldığı alana yakın bulunan Sümer Stadı'nın kendilerine tahsisi için başvuruda bulundu ve bu konu Kayseri kamuoyu tarafından tepki ile karşılanmasıyla gündeme geldi.

Kaynak: İHA
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