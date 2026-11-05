Osmaniye'de inşaat firmasından parasını alamadığını söyleyen kişi aracını benzinle tutuşturdu - Son Dakika
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Osmaniye'de inşaat firmasından parasını alamadığını söyleyen kişi aracını benzinle tutuşturdu

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Osmaniye\'de inşaat firmasından parasını alamadığını söyleyen kişi aracını benzinle tutuşturdu
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Osmaniye\'de inşaat firmasından parasını alamadığını söyleyen kişi aracını benzinle tutuşturdu
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Düziçi'de Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na park ettiği 01 SK 757 plakalı otomobilin üzerine benzin döken H.B., aracı ateşe verdi. Çalıştığı inşaat firmasından alacağını tahsil edemediği için bu yola başvurduğu iddia edilen H.B., yanan otomobili kenardan izledi. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis H.B.'yi kontrol altına aldı, itfaiye yangını söndürdü. Otomobil büyük hasar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, çalıştığı inşaat firmasından alacağını tahsil edemediğini iddia ederek üzerine benzin döktüğü otomobilini ateşe verdi. Şahıs, alev alev yanan aracını kenardan izlerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BULVARA PARK EDİP BENZİN DÖKTÜ

Olay, öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B., 01 SK 757 plakalı otomobilini bulvar üzerine park ettikten sonra üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil yanarken, H.B. ise kenara geçerek aracını izledi.

ALACAĞINI ALAMADIĞI İÇİN YAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, çalıştığı inşaat firmasından alacağını alamadığı için bu yola başvuran H.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kontrol altına alındı. Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Muhsin YazıcıoğluOsmaniye3. SayfaİtfaiyeGüncelİnşaatDüziçiPolisSon Dakika

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