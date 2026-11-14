Kastamonu Taşköprü\'de şantiyede iki kamyon arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyünde inşaat şantiyesinde çalışan Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Ekrem Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.