New York Brooklyn'de apartman çökmesinde ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

New York Brooklyn'de apartman çökmesinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York Brooklyn\'de apartman çökmesinde ölü sayısı 8\'e yükseldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

New York'un Brooklyn bölgesinde inşaat alanının yanındaki 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu ölü sayısı 8'e yükseldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, en az 17 kişinin yaralandığını ve aralarında 3 itfaiyecinin bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Brooklyn bölgesinde inşaat alanının yanındaki 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde 3 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat alanına doğru çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ederken, bilanço da ağırlaştı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çökme sonucu ölü sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Mamdani, "Kurtarma ekipleri, bina çökmesinin ardından enkaz altında gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ve enkaz altında kalmış olabilecek kişileri bulmak için son derece tehlikeli şartlar altında çalıştı. 8 New Yorklunun hayatını kaybetmesi ve aralarında 3 itfaiyecinin de bulunduğu en az 17 kişinin yaralanması, beni derinden üzdü. Bu büyüklükteki bir kayıp için söylenecek söz yok. Çalışmalar devam ediyor. Lütfen bölgeden uzak durun" ifadelerini kullandı.

"Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz"

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1930 yılından kalma 4 daireli binanın enkazında arama çalışmalarının günlerce sürebileceğini belirterek, "Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz" demişti.

Kaynak: İHA
BrooklynNew York3. SayfaİnşaatGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:31
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:49:45. #.0.2#
SON DAKİKA: New York Brooklyn'de apartman çökmesinde ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android