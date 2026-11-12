Beyoğlu'nda inşaat kazısında toprak kaydı, bitişik bina sakinleri panikle çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda inşaat kazısında toprak kaydı, bitişik bina sakinleri panikle çıktı

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Beyoğlu\'nda inşaat kazısında toprak kaydı, bitişik bina sakinleri panikle çıktı
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Beyoğlu\'nda inşaat kazısında toprak kaydı, bitişik bina sakinleri panikle çıktı
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Beyoğlu Sütlüce'de inşaat çalışması sırasında bitişik binanın önünde kısmi toprak kayması yaşandı. Panikle dışarı çıkan bina sakinleri, önlem alınmadan çalışma yapıldığını öne sürerek belediye ve müteahhide tepki gösterdi; belediye ekipleri zemin etüt çalışması başlattı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay nedeniyle bitişikteki binada bulunan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Çalışmaların önlem alınmadan yapıldığını öne süren vatandaşlar, belediyeye ve müteahhide tepki gösterdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması sırasında yan taraftaki binanın ön kısmında kısmi toprak kayması yaşandı. Bunun üzerine çalışma yapılan inşaat alanının bitişiğindeki binada bulunanlar panikle dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri zemin etüt çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından binanın tahliye durumunun netleşeceği öğrenildi.

"Binada şu anda hasar yok ancak olmayacağı anlamına da gelmiyor"

Kaymanın olduğu alanın bitişiğindeki binada oturan Adnan Dan, "Müteahhit durmadan altımızı kazıyor. Müteahhide defalarca önlem almasını söyledik ama almadı. Aslında müteahhidin arsası oraya kadar gelmiyordu, belediyeye para yedire yedire arsayı buraya kadar getirdi. Sonrasında altımızı kazdı, boru suyunu patlattı. Aramızda bir buçuk metrelik duvar vardı, o da çöktü gitti. Çökünce binanın temeli gözüktü. Müteahhide diyorum ki 'Binanın temeli sağlam değil.' Müteahhidin bana söylediği kelime, 'Binanın temeli sağlam, hiçbir şey olmaz korkmayın. Çıkın arsamdan.' Böyle bir kelime söylenir mi? Bu binada 10 hanede vatandaş var. Bu 10 hanenin canı ne olacak? Sonrasında Allah rahmet eylesin yasımız var. Gece olsa ne yapacağız? Bina şu anda tahliye edilmeyecek. Binada şu anda hasar yok ancak olmayacağı anlamına da gelmiyor" dedi.

Bina sakinlerinden Zennure Keleş ise, "10 gündür kazıyorlar. Diyorum ki 'Binanın temeli sağlam değil, kazmayın.' Müteahhit bize gülüp geçiyor. Her seferinde 'Bir şey olmaz' diyor. Hepimiz hastayız, adam gelmiş bize gülüyor. Bina çatırdadı, sonra biz aşağı indik. Bana diyor ki 'Arsamdan çık, bundan hiçbir şey olmaz. Öldünüz mü?' diyor. Ölmemiz mi gerekiyor? Ben bu gece evime giremem" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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