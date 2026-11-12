Çorum'da inşaat mühendisleri yapı güvenliği için 81 ilde eş zamanlı alanlara çıktılar - Son Dakika
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Çorum'da inşaat mühendisleri yapı güvenliği için 81 ilde eş zamanlı alanlara çıktılar

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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Çorum Temsilciliği, yapı güvenliği için Çorum'da açıklama yaptı. Özgür Kılıç, 81 ilde çıktıklarını belirterek kamuda özlük haklarının verilmediğini, özel sektörde düşük ücret ve uzun çalışma saatlerine mahkum bırakıldıklarını öne sürdü.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Çorum Temsilciliği, sorun ve taleplerini gündeme getirmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Çorum Temsilcisi Özgür Kılıç, Kadeş Barış Meydanı'ndaki Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, inşaat mühendisleri olarak talep ve önerilerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı alanlara çıktıklarını söyledi.

Mühendisliğin insan yaşamının güvencesi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Güvenli yapı üretiminin temel unsuru olan mühendislik hizmetleri, kimi zaman yalnızca bir imza ve evrak prosedürü olarak görülmüştür. Oysa mühendislik bir formalite değildir. Mühendislik, insan yaşamının güvencesidir." dedi.

Kılıç, mühendislik bilgisinin ve kamusal denetimin yok sayılmasının bedelini yalnızca mühendislerin değil, bütün toplumun ödediğini ifade etti.

İnşaat mühendisliği mesleğinin tarihin en ağır ekonomik ve mesleki sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Kılıç, kamuda çalışan inşaat mühendislerinin hak ettikleri özlük haklarından yoksun bırakıldığını, özel sektörde ise düşük ücretlere ve uzun çalışma saatlerine mahkum bırakıldığını öne sürdü.

Yapı güvenliğinin önemine dikkati çeken Kılıç, "Mühendislik hizmetleri yalnızca yapı üretim sürecinin bir parçası değildir. Kentlerimizin, altyapımızın, doğal varlıklarımızın ve kamusal kaynaklarımızın korunmasının da temel güvencesidir. Mesleki bilgi ve yetkinliğin göz ardı edildiği, mühendislik emeğinin değersizleştirildiği, teknik kararların ekonomik ve idari baskılar altında alındığı bir düzende kamu yararından ve gerçek anlamda yapı güvenliğinden söz edilemez." diye konuştu.

İnsanca yaşamaya yetecek ücret ve güvenceli çalışma koşulları, bağımsız, etkin ve kamusal niteliği güçlü bir yapı denetimi sistemi istediklerini vurgulayan Kılıç, taleplerinin yalnızca mesleki talepler değil, aynı zamanda kamu yararının gereği olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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