Edirne'de yoğun sis altında panelvan yolcu minibüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de yoğun sis altında panelvan yolcu minibüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı

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Edirne\'de yoğun sis altında panelvan yolcu minibüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı
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Edirne'de yoğun sis nedeniyle yolcu minibüsü ile inşaat işçilerini taşıyan panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan panelvan sürücüsünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Edirne'de etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolcu minibüsü ile inşaat işçilerini taşıyan panelvan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-İstanbul kara yolu Kırklareli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 EY 0647 plakalı panelvan araç, iddiaya göre yoğun sis sebebiyle kırmızı ışık ihlali yaparak M.Y. yönetimindeki 22 ABM 026 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen panelvan sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA
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