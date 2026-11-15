Şehit annesinin, gördüğü rüya üzerine başlayan cami inşaatında şehit babası ter döküyor

Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesi, şehit annesi Emine Uçar'ın rüyasında oğlunun cami istediğini görmesi üzerine harekete geçti. Şehit oğullarının adını yaşatmak için Kırıkhan ilçesinde kendi birikimleri ve hayırseverlerin destekleriyle cami yaptırmaya başlayan aile, inşaatın temel betonunu döktü ve inşaatçı olan baba Hasan Uçar işçilerle birlikte mesai yapmaya başladı.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Emine ve Hasan Uçar çiftinin 6 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit oldu. Anne Emine Uçar'ın rüyasında oğlunun kendisinden cami istediğini görmesi ve bu durumu eşiyle paylaşmasının ardından aile, il müftülüğüyle görüşerek cami yapımı için girişimlerde bulundu. Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde depremin yıktığı caminin yerine Şehit Sezer Uçar adına cami yapılmasına karar verildi Şehit evlatlarının adına cami yaptırmak isteyen ailenin girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle inşaat çalışmalarına başlandı. Cami için yıllardır biriktirdiği bilezik ve çeyrek altınları bozduran anne Emine Uçar, birikimlerini inşaata ayırdı. İnşaat ustası olan baba Hasan Uçar ise işçilerle birlikte çalışarak oğlunun adını taşıyacak caminin yapımına emek veriyor. Yaklaşık 38 ton demirin temin edildiği inşaatta ilk temel betonu da döküldü. Tamamlandığında yaklaşık 500 kişinin ibadet edebileceği caminin hayırseverlerin destekleriyle tamamlanmasıyla hedefleniyor.

"Bu inşaatta çalışırken hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor"

Şehit oğlunun adına yaptırdığı cami inşaatında çalışarak emek veren şehit babası Hasan Uçar, "Bir yıl önce annesinin gördüğü rüyayı gerçekleştirmek için yola çıktık. Rüyasında şehidimiz annesinden bir cami yaptırmasını istemişti. Biz de çalıştık, çabaladık ve bir proje hazırladık. Sevenlerimizin ve hayırseverlerin desteğiyle bugün camimizin temelini atmayı Rabb'im nasip etti. Bundan sonraki süreçte de kendi imkanlarımızla inşaatı sürdürmeye çalışacağız. Ben inşaat ustasıyım. İşten anladığım için işçilerle birlikte gücümün yettiği kadar çalışıyorum. Bu inşaatta çalışırken hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Burada çalışmak benim için çok farklı. Sanki ahiretim için çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Camiimizi bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş tuttuk. İlk katta yaklaşık 320-340 kişinin ibadet edebileceği bir alan olacak. İkinci katta da son cemaat yeri bulunacak. Tamamlandığında yaklaşık 500 kişinin namaz kılabileceği bir cami olmasını hedefliyoruz. Caminin inşaatı için şehidimizin annesinin yıllardır biriktirdiği bilezikleri ve çeyrek altınları çıkardık. Yaklaşık bir buçuk tır, yani 38 ton demir temin ettik. Ben yıllarca inşaatlarda çalıştım. Kazandığım parayla eşime bilezikler alır, çeyrek altın biriktirirdim. Şimdi bu birikimlerimizi böyle hayırlı bir iş için kullanıyoruz. Emekli maaşım ve dükkan kira gelirimle geçiniyorum. Eşime de söyledim, gerekirse arabamı bile satarım ama bu caminin yapımına katkıda bulunmaya devam ederim. Rabb'ime hamdolsun, bugün bu hayra vesile olmayı nasip etti" dedi.

"En büyük hayalim caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak"

Rüyasının gerçeğe döndüğü için buruk sevinç yaşadığını ifade eden şehit annesi Emine Uçar, "İki yıl önce rüyamda oğlumu gördüm. Rüyamda benden cami istediğini söyledi. Deprem de yaşanmıştı. Uyandığımda oturup ağladım. 'Oğlum benden nasıl cami istiyor' diye düşündüm. Daha sonra il müftümüz geldiğinde kendisine, 'Hocam, oğlum benden cami istiyor, ne yapabilirim' diye anlattım. Araştırmaların ardından Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde şehit oğlumun adına cami yaptırmaya karar verdik. Rabbime şükürler olsun, bugün temelini attık. İnşallah tamamlandığını görmeyi de Allah nasip eder. Çok mutluyum. Bir yandan buruk bir sevinç, diğer yandan büyük bir gurur yaşıyorum. Cami inşaatı için demir alındığında ve işçilerin ücretlerinin ödenmesi için nakit gerektiği söylendiğinde, 'Benim çeyrek altınlarım var, onları bozdurun, gitsin' dedim. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmak istedim. Şu anda oğlumu yanımda hissediyorum. Onu gördüğümü, yanımdaymış gibi olduğunu düşünüyorum. En büyük hayalim caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak. İnşallah o günleri de yaşamak nasip olur" şeklinde konuştu.

"Hasan ağabeyimiz buraya gelip cami yaptırma düşüncesini anlattığında çok duygulanmıştı, konuşmakta zorlanıyordu"

Mahalledeki caminin depremde yerle bir olduğunu ifade eden Bahçelievler Muhtarı Metin Kotancı, bölgeye inşa edilecek camide şehidin isminin yaşatılacağını ifade ederek "6 Şubat depremlerinde mevcut camimizin bulunduğu bina hasar gördü. Öncelikle alanı temizledik, ardından buraya konteyner yerleştirerek ibadetlerimizi sürdürdük. Daha sonra Reyhanlı'da şehit olan Sezer Uçar'ın hayrına cami yaptırmak isteyen Hasan Uçar ağabeyimiz yanıma geldi. Durumu anlatarak eski camimizin yerine yeni bir cami inşa ettirmek istediğini söyledi. Ben de kendisine elimden gelen her türlü desteği vereceğimi ifade ettim. Gerçekten mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum. Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hasan ağabeyimiz buraya gelip cami yaptırma düşüncesini anlattığında çok duygulanmıştı, konuşmakta zorlanıyordu. Şimdi ise kendisi de inşaatın başında duruyor, çalışmalara katılıyor. Bugün geldiğimde beton dökümüne bizzat yardım ettiğini gördüm. Bu hayırseverliği ve gayreti görmek bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.