New York'ta Brooklyn'de üç katlı bina çöktü, en az 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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New York'ta Brooklyn'de üç katlı bina çöktü, en az 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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New York\'ta Brooklyn\'de üç katlı bina çöktü, en az 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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New York\'ta Brooklyn\'de üç katlı bina çöktü, en az 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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New York'un Brooklyn bölgesinde inşaat alanının yanındaki üç katlı apartman binası çöktü. Olayda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Brooklyn bölgesinde, inşaat alanının yanındaki üç katlı apartman binasının çökmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde üç katlı bir apartman binası, yanındaki inşaat alanına doğru çöktü. Dün yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen olayda bina enkaz yığınına dönüşürken, çevrede büyük panik yaşandı. New York yetkililerinin açıklamasına göre olayda en az iki kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için çalışmaların günlerce sürebileceğini bildirdi.

"Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz"

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1930 yılından kalma dört daireli binanın enkazında arama çalışmalarının günlerce sürebileceğini belirterek, "Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz" dedi. Esposito, tesadüfen mahallede bulunan bir itfaiye ekibinin çökmeden bir dakika sonra olay yerine ulaştığını ve ilk yaralıların enkazdan çıkarılmasına yardımcı olduğunu aktardı.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Lillian Bonsignore, kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin de yaralandığını belirtti.

İnşaat alanında usulsüz yıkım

New York'ta çöken binanın bitişiğindeki inşaat alanıyla ilgili geçmişte de ihlal yaşandığı ortaya çıktı. CBS New York'un haberine göre, belediyenin yıkım çalışmalarını durdurma kararına rağmen söz konusu alandaki binanın tamamını yıkan müteahhide, nisan ayında ihlal cezası verildi. İhlal daha sonra giderilmiş olarak kayıtlara geçti. Çökme günü ise alanda kazı çalışmaları yürütüldüğü öğrenildi. Yetkililer, inşaat faaliyetlerinin binanın çökmesine neden olup olmadığının henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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