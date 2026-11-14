Taşköprü\'de işçi Ekrem Acar iki kamyon arasında sıkıştığı kazada hayatını kaybetti

Taşköprü'de işçi Ekrem Acar iki kamyon arasında sıkıştığı kazada hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sabah saatlerinde inşaat şantiyesinde iki kamyon arasında sıkışan 42 yaşındaki işçi Ekrem Acar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan inşaat işçisi Ekrem Acar (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kornapa köyü mevkisindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaat işçilerinden Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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