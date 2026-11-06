Deprem davalarındaki kararlara öfke: Aileler Kahramanmaraş Adliyesi'ne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika
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Deprem davalarındaki kararlara öfke: Aileler Kahramanmaraş Adliyesi'ne siyah çelenk bıraktı

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Deprem davalarındaki kararlara öfke: Aileler Kahramanmaraş Adliyesi\'ne siyah çelenk bıraktı
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1 yorum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yakınlarını yitiren aileler, deprem davalarında çıkan beraat kararlarını ve alt sınırdan verilen cezaları protesto etti. Yakınlarının fotoğrafları ve molozlarla adliye önünde toplanan aileler adına konuşan Tuğçe Demir, 'Deprem kader değildir' diyerek sorumluların gerektiği gibi hesap vermediğini söyledi.

6 ŞUBAT depremlerinde yakınlarını kaybedenler, mahkemede çıkan beraat ve düşük cezalara tepki göstererek Kahramanmaraş Adliyesi'ne üzerinde "Adalet enkaz altında kaldı" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da yıkılan binalarda yakınlarını kaybedenler Kahramanmaraş Adliyesi önünde toplandı. Ellerinde kaybettikleri yakınlarının ve yıkılan binalarının fotoğrafları, üzerinden "Adalet enkaz altında kaldı" yazılı siyah çelenk ve molozlarla adliye önünde toplananlar, deprem davalarında mahkemelerden çıkan kararlara tepki gösterdi.

DEPREM KADER DEĞİLDİR

Aileler adına açıklama yapan ve Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden Tuğçe Demir, daha sevdiklerinin acısını yaşayamadan adalet umuduyla adliye koridorlarında ve mahkeme salonlarında mücadeleye başladıklarını söyledi. Aileler olarak adaletin tecelli etmesi adına delil topladıklarını, yıkılan binalarda yaşanan ihmalleri ortaya çıkarıp mahkemeye sunduklarını ifade eden Demir, "Yıkılan binaların projelerini, verilmeyen denetimlerin belgelerini, sorumluların attığı imzaları tek tek takip ettik. Bizler yakınlarımızı geri getiremeyeceğimizi biliyorduk. Ama hiç değilse başka insanların aynı şekilde ölmeyeceğine inanmak istedik. Çünkü deprem kader değildir. Binlerce insanın ölümü, güvensiz kentleşmenin, denetimsizliğin ve yıllarca görmezden gelinen ihmallerin sonucudur" dedi.

CEZALAR NEDEN ALT SINIRDAN VERİLİYOR?

Depremlerde yakınlarını kaybedenler olarak davalarda caydırıcı cezalar beklerken cezaların hem alt sınırdan verildiğini hem de indirimler yapıldığını kaydeden Tuğçe Demir, şunları söyledi:

"Ancak bugün, 4'üncü yıla girerken Kahramanmaraş'ta art arda verilen beraat kararları, ceza indirimleri ve alt sınırdan verilen, caydırıcılığı tartışmalı cezalar karşısında dehşetle soruyoruz, binlerce insanın ölümünden sonra bile sorumlular gerektiği gibi hesap vermeyecekse, daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bilirkişi raporlarında asli kusurlu bulunan sanıklara neden cezaların alt sınırından hüküm kuruluyor? İnsan hayatının bu kadar ağır biçimde kaybedildiği davalarda, cezaların caydırıcılığı neden bu kadar geri planda kalıyor? Düşünün ki insanların can güvenliğini korumakla yükümlü kamu görevlileri, zorunlu projeleri dahi bulunmayan binalara ruhsat veriyor. Sonra mahkeme salonlarında 'Biz sadece imza attık' diyerek kendilerini savunuyor ve sorumluluklarının ceza hukuku bakımından karşılığı olmadığına karar verilebiliyor. O imzalar yalnızca kağıtlara atılmadı. O imzaların altında insanların evleri, hayatları, çocukları, aileleri vardı! Bugün attığı imzanın sorumluluğunu taşımayanlar, yarın hangi binanın güvenli olduğuna karar verecek? Kentsel dönüşümü kimler denetleyecek? Biz çocuklarımızı hangi güvenceyle o binalarda uyutacağız? Kahramanmaraş'tan peş peşe çıkan kararlar, deprem davalarında cezaların sanki görünmez bir sınır içine hapsedilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bunu asla kabul etmiyoruz."

Daha sonra aileler yanlarında getirdikleri siyah çelengi adliyenin duvarına bırakarak eylemi sonlandırdı.

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş AdliyesiDepremGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emin Baba Emin Baba:
    O hakimlerin ana babasi deprem de ölse bu cezayi verir miydi hakim bey seninde hesaba çekilecek mahşer günü 0 0
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